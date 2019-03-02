Беларусь готова закупать бензин в Казахстане

Скептики уже отнесли интерес Беларуси к казахстанскому бензину к вынужденным симпатиям.

Закупать бензин в Казахстане готова Беларусь. Сейчас страны обсуждают условия и количество необходимого топлива, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Примечательно, что по заявлениям представителей белорусских НПЗ, их предприятия производят достаточное количество бензина, которого хватает не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

Инициатором покупки казахстанского бензина стала белорусская сторона. Топливо не пойдет на продажу на внутреннем рынке страны, а будет использоваться для работы отечественных НПЗ. Таким образом, Казахстан сможет повысить уровень и качество продукции, выпускаемой нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси.

Скептики уже отнесли интерес Беларуси к казахстанскому бензину к вынужденным симпатиям. Мол, официальный Минск ищет альтернативу договоренностям с Москвой. Ранее Беларусь уже обсуждала поставки нефтепродуктов с Ираном, Венесуэлой и Азербайджаном. Однако представители отечественных НПЗ спешат развеять слухи: никакой скрытой паники в этом сотрудничестве с Астаной нет. Нефтеперерабатывающие заводы постоянно ищут возможности поставок сырья для дозагрузки производств. Казахстан в этом вопросе оказался более перспективным партнером на просторах ЕАЭС, который не просто поможет белорусским НПЗ, но и пробудит их после временных неудач.

- По данным независимых экспертов, в прошлом году выпуск бензина на белорусских НПЗ сократился – по разным подсчетам, от 3 до 3,5%. Сейчас он не доходит до 3 миллионов тонн. Причин может быть несколько. Основные из них, вполне возможно, проблемы с Россией, а также внутренние определенные обстоятельства. В любом случае помощь Казахстана по обеспечению белорусских НПЗ бензином должна помочь реанимировать белорусские предприятия, - сообщил инженер по управлению проектами нефтеперерабатывающего предприятия Александр Ходыко.

Поставка Астаной бензина в Беларусь обсуждалась уже давно. Еще в конце минувшего года министр энергетики Казахстана говорил о намерении начать экспорт топлива, чтобы не допустить затоваривания рынка после модернизации трех НПЗ республики. В случае успешной реализации белорусские заводы будут работать на казахстанском бензине. Поставляемый продукт не пойдет на продажу или экспорт, а будет использоваться исключительно на производстве. Так, бензин Астаны, видимо, станет очередным этапом успешного сотрудничества двух стран.

- Главами наших государств не зря были поставлены задачи по выходу на товарооборот, превышающий 1 миллиард долларов. И эта задача уже практически выполнена в прошлом году и идет взаимовыгодное сотрудничество. Из Казахстана к нам приходят товары, такие как хлопок, продукты машиностроения и нефть – это всё нужно для Беларуси, - отметил финансовый аналитик Дмитрий Ветров.

Главные вопросы – сроки поставок и количество – будут обсуждаться отдельно. Не исключена встреча первых лиц государств, а также представителей нефтяных кругов Беларуси и Казахстана.

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