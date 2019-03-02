Малик Мурзалин встретился с молодежью Акмолинской области

Встреча завершилась церемонией награждения ярких представителей молодежи, внесших вклад в развитие региона.

В рамках Года молодежи в Кокшетау состоялась встреча акима Акмолинской области Малика Мурзалина с представителями молодого поколения региона, передает управление внутренней политики.

Мероприятие прошло в формате "свободный микрофон", где каждый желающий рассказал о своих достижениях, задал волнующие вопросы и поделился видением о дальнейшем развитии молодежной политики.

Руководитель военно-патриотического движения Орынбек Сагидолда рассказал о деятельности клуба "Жас Сарбаз", который был создан по поручению Главы государства и внес ряд предложений по проведению мероприятий в этом направлении.

О том, как молодежь занимается малым и средним бизнесом рассказал начинающий предприниматель Тимур Сарсенбаев. Он активно развивает животноводство и обеспечивает рабочими местами жителей Атбасарского района. Тимур отметил креативность своих сверстников, которые внедряют в бизнес-проекты новые технологии.

Об этом более подробно рассказали и другие участники встречи: обладатель золотой медали на IV Национальном чемпионате "World skills Kazakhstan – 2018", студент Высшего технического колледжа Максим Соколовский, ученик 10 класса IT-школы-лицея Жанарыс Сайранбеков, а также курсант Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Адилет Серик.

Максим занимается разработкой умных технологий, а Жанарыс разработал электронную систему тестирования для учителей своей школы и далее планирует запустить авторский продукт в других образовательных учреждениях.

Адилет – будущий пожарник, который разработал приложение Inhelp, с помощью которого жители Казахстана смогут найти выход из любого общественного здания. Например, алгоритм действий при пожаре. Информация будет представлена в формате фото, видео, аудио и текста. Также в приложении будет подробная информации об оказании первой медицинской помощи. Люди смогут даже в оффлайн-режиме набрать номера экстренных служб. Самое главное, четвёртое направление – это генеральные планы всех общественных больниц, зданий, расположенных в Астане, Алматы и 14 областных центрах. В том числе будут генпланы торговых центров, учебных заведений, больниц и поликлиник.

Зал тепло встретил молодую маму, воспитывающую 5 детей. Асемгуль Калижанова отметила, что в настоящее время проживает в новой квартире, приобретенной по государственной программе и поблагодарила Президента страны за его социальные инициативы по поддержке многодетных семей.

После выступлений Малик Мурзалин с удовольствием ответил на все вопросы присутствующих. Молодежь интересовалась, как у акима области проходит рабочий день, как ведет личные страницы в социальных сетях, какие читает книги и многое другое.

Встреча завершилась церемонией награждения ярких представителей молодежи, внесших вклад в развитие региона.

Отметим, что на сегодняшний день в Акмолинской области проживает 150 тысяч молодых людей, которым оказывается всесторонняя государственная поддержка, в том числе в решении жилищных вопросов. В 2018 году по программе "Нұрлы жер" квартиры получили 8350 семей. А по программе "7-20-25" было одобрено 252 заявки, более 70% получателей этих квартир – молодые люди. В этом году стартует программа "Ақмола жастары", в рамках которой будет построено еще 6 многоквартирных домов для более 400 молодых семей.

В сфере образования ежегодно выделяются гранты на обучение в вузах, именные стипендии акима области по поддержке одаренной, общественно-активной молодежи, а также социально-уязвимых слоев населения.

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