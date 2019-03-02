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61 преступление раскрыто за сутки в Алматы

В их числе - грабеж, хулиганства, сбыт наркотических средств, кражи чужого имущества, изнасилования, мошенничества, факты незаконного хранения холодного и огнестрельного оружия, угон и другие.

Фото : Департамент полиции Алматы2 марта 2019, 11:55

В Алматы проводится общереспубликанское ОПМ "Правопорядок". Отработка продлится по 6 марта включительно, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции сообщили, что в эти дни личный состав служб и подразделений полиции переведен на усиленный режим несения службы. Посменно в управлениях полиции каждого района проводятся единые разводы комплексных и приданных сил, где в обязательном порядке командиры информируют их о текучей криминогенной обстановке на участке, ориентируют по нераскрытым преступлениям, а также ставят задачу по предупреждению и выявлению административных нарушений, которые совершаются на улицах и в общественных местах.

"К слову, за дежурные сутки в разрезе города силами строевых и оперативных подразделений "по горячим следам" раскрыто 61 преступление и еще 18 ранее совершенных преступлений. В их числе - грабеж, хулиганства, сбыт наркотических средств, кражи чужого имущества, изнасилования, мошенничества, факты незаконного хранения холодного и огнестрельного оружия, угон и др. Кроме того, задержаны 5 человек, находившиеся в розыске", - констатировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Избасар Бектуров.

За совершение правонарушений к административной ответственности привечено порядка 1400 человек. Самые распространённые из них - мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

"В рамках данной отработки проводится подворный обход жилого массива. В результате выявлены иностранные граждане, нелегально находящиеся в нашей стране. Только за один день в частном секторе найдены 78 таких нелегалов, 24 из них по решению суда были выдворены за пределы РК. Кроме того, во время ОПМ силами местной полиции в обязательном порядке проверяются подучетные и ранее судимые граждане, а по линии ювенальной полиции - неблагополучные семьи. В комплексе вся эта работа позволит существенно оздоровить криминогенную обстановку в самом крупном мегаполисе страны, а также профилактировать противоправное действия любого характера", - подытожил полковник Бектуров.


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