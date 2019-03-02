Два ребенка отравились при пожаре в Алматинской области

По пути в больницу скончался мужчина 1962 года рождения.

Несчастный случай произошел утром 2 марта в Ушарале, Алматинской области. В частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе отравились семь человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В том числе отравление угарном газом получили два ребенка 2013 и 2018 годов рождения. В машине скорой помощи скончался мужчина 1962 года рождения, остальные шесть человек госпитализированы в больницу.

Причиной отравления угарным газом стал засоренный дымоход.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям призвали население соблюдать правила эксплуатации отопительных печей.

Так, при эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них мероприятий с массовым пребыванием людей;

6) топить печи сверх установленного инструкциями по эксплуатации времени;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой. Не допускается размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей. Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца – для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

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