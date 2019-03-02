Назначен посол Казахстане в Алжире и Тунисе 

Им стал действующий посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев.

Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Исагалиев Арман Кайратович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Исагалиев Арман Кайратович родился 13 сентября 1972 года.

В 1994 году окончил :Факультет востоковедения Казахского Национального университета имени аль-Фараби, а также Университет Сиди Мухаммед бен Абдалла, в марокканском Фесе. В 1996 году завершил учебу в дипломатическом институте при МИД Аарабской Египетской Республики.

В 1994 году работал преподавателем в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби. С 1995 - 1999 годы был научным сотрудником Института востоковедения при Академии наук Республики Казахстан.

2000 - 2004 - Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

В 2004 - 2006 годах работал в бизнес-структурах.

2008 - 2011 - Советник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия.

2011 - 2014 - Заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

2014 - 2017 - Генеральный консул Республики Казахстан в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ)

С 2017 - Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

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