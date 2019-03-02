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Антипрививочников высмеяли в видеоигре

В симулятор пандемии добавят противников прививок. Они будут ускорять развитие вируса.

Фото : pixabay2 марта 2019, 13:27

Создатели симулятора вируса Plague Inc. сообщили, что добавят в игру "антивакцинаторский" сценарий. Так они отреагировали на петицию на Change.org, которая собрала 20 тысяч подписей за неделю, пишет TJournal.

Вся суть петиции фанатов была отражена в заголовке: они просили добавить в игру антивакцинаторов в качестве усиления, который упростит распространение болезни.

Разработчики игры согласились добавить антивакцинаторов, если петиция соберёт 10 тысяч подписей - на это у фанатов ушли всего сутки. Всего за неделю с момента создания под просьбой подписались 20 тысяч человек.

Plague Inc. - стратегия в жанре биологического симулятора, где игрок выступает в роли вируса, который должен истребить людей на Земле. Игра впервые вышла в мае 2012 года, а с тех пор появилась почти на всех доступных платформах. Игру тепло приняли и игровые СМИ и пользователи. А авторитетный сайт о видеоиграх IGN назвал её "лучшей стратегической игрой 2012 года".

23 февраля YouTube отключил монетизацию на видео, в которых продвигается движение против вакцин. Сервис также добавил информационную сноску на страницу в "Википедии" о движении антивакцинаторов.


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