Индия и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах мирных жителей в Кашмире

Отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля.

Индия и Пакистан обвинили друг друга в обстрелах вблизи линии контроля в Кашмире. Нью-Дели заявляет о гибели трех мирных жителей, Исламабад — об одном погибшем, сообщает РИА Новости.

Как утверждает индийская полиция, ночью пакистанская армия открыла огонь по деревне в районе Пунч в штате Джамму и Кашмир. Одна из мин попала в жилой дом и полностью его уничтожила. Погибли мать и двое детей, находившиеся в доме.

Власти Пакистана, в свою очередь, заявили о "беспорядочном обстреле" со стороны Индии. По данным телеканала Geo TV, погиб один ребенок, еще несколько человек ранены, разрушены несколько домов.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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