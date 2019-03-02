В Алматы усилили миграционный контроль

Полиция проводит отработку по нелегалам.

С 28 февраля в связи с проведением широкомасштабной отработки "Правопорядок" полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы. Усиление миграционного контроля позволило значительно стабилизировать обстановку на рынке нелегальной миграции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

За два дня за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности был привлечен 171 иностранец. В основном это представители таких стран, как Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан. Большинство нарушителей трудились на строительных объектах и на частных стройках.

За пределы страны выдворен 51 иностранец, еще 147 иностранных подданных по результатам проводимых рейдов водворены в приемник-распределитель ДП Алматы.

Полиция проверяет места концентрации иностранных граждан, незаконно проживающих в городе: гостиницы, съемные квартиры, общежития и хостелы, стихийные трудовые биржи и строительные объекты.

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