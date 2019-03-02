В 44 домах Шымкента выявили нарушения пожарной безопасности

Полиция города провела масштабные рейды.

За два дня оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" шымкентские полицейские раскрыли 93 преступлений из 115 зарегистрированных, передает Zakon.kz.

Одним из первоочередных вопросов остается пожарная безопасность. Именно ее нарушение приводит к возгораниям и риску человеческих жертв.

- Сотрудниками департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям проведены обходы 1307 дворов, в результате которых в 44 домах выявлено нарушение правил пожарной безопасности, - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Не остались без внимания стражей правопорядка и преступления

-В ходе ОПМ по горячим следам раскрыто 93 преступлений, то есть 81%, в их числе 8 ранее совершенных, задержаны четыре уголовных преступников, выявлено 5 фактов хранения наркотических средств, 2 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов, - поведали полицейские.

Также в эти дни в Шымкенте пресекли свыше 1950 административных правонарушений, в том числе 58 фактов мелкого хулиганства, 93 - распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 8 - управление автотранспортом в состоянии опьянения, 2 – выезд на встречную полосу, 123 - нарушения правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, 48 - за нарушения установленных правил пребывания в Республике Казахстан.

Проверено 92 арендных квартир, выявлен 1 факт сдачи в аренду жилья без регистрации в налоговых органах.

- В приемник-распределитель водворено 79 человек, а в центр временной адаптации и детоксикации доставлено 106 граждан, добавили в департаменте полиции Шымкента.

ОПМ "Правопорядок", начавшаяся 28 февраля, продолжается. Его целью является предупреждение и пресечение преступлений.

Альберт Ахметов

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