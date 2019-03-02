13 нетрезвых водителей Алматы отстранены от руля

В городе проводится отработка.

В Алматы с 28 февраля по 6 марта включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на оздоровление оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка, дорожной безопасности, своевременное предупреждение и пресечения преступлений. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Основная задача - дорожная безопасность. В условиях крупного мегаполиса почти с миллионным автомобильным трафиком этот вопрос очень актуальный.

За два дня ОПМ наружными службами на дорогах города всего выявлено 3 тысячи 656 правонарушений. В их числе: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 13, тонировка – 51, установка подложных государственных регистрационных номерных знаков – 4, управление ТС без госномеров – 79, создание аварийной ситуации – 37, не пристегнутый ремень безопасности – 520, нарушение правил проезда перекрестка – 64, использование сотового телефона – 492, нарушение правил парковки – 219, нарушение правил маневрирования – 168, нарушение требований разметки и знаков – 608, отсутствие техосмотра – 8, выезда на полосу встречного движения -2, управления ТС без документов – 26, не предоставление преимущества в движении пешеходам – 29, нарушения, допущенные пешеходами – 175 и др. 149 транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку.

В ДП напомнили всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД, что является гарантом безопасности их жизни и здоровья.

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