Шпекбаев посетил Алматы с рабочей поездкой

В ходе визита глава АДГСПК посетил центр реабилитации для детей и департамент уголовно-исполнительной системы.

Глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев посетил центр для детей с ограниченными возможностями в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского департамента ведомства.

В ходе рабочей поездки председатель АДГСПК РК Алик Шпекбаев совместно с заместителем акима Алматы Кырыкбаевым, руководителем специальной мониторинговой группы Агентства Соловьевой и представителями общественных организации посетили Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Мейірім", который открыт в рамках государственно-частного партнерства между акиматом и частным фондом.

В ходе встречи директор реабилитационного центра "Мейiрiм" Людмила Дроздова ознакомила гостей с деятельностью реабилитационного центра, где психологи, невропатологи, логопеды, дефектологи и другие специалисты занимаются с детьми в группах и индивидуально в специально оборудованных кабинетах. Дети постоянно проходят социализацию и обучение, а также получают навыки самообслуживания. Для каждой семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, разрабатывается индивидуальный план развития коррекции и реабилитации.

Вторым объектом посещения был Департамент уголовно-исполнительной системы для ознакомления нового фронт-офиса учреждения ЛА-155/18. Фронт-офис открыт для устранения проблем, связанных с очередями при посещении следственного изолятора, организационных вопросов в части сокращения времени ожидания и порядка доступа к подзащитным, а также на недопустимость использования средств аудио- и видеофиксации в помещениях следственного изолятора, предназначенных для свидания адвоката с подзащитным.

Во встрече приняли участия общественные деятели и известные юристы города Алматы, которые дали несколько рекомендаций Департаменту уголовно-исполнительной системы для улучшения работы правоохранительного органа; было рекомендовано провести работу по взаимодействию с общественностью.

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