Казахстан укрепляет связи с Организацией исламского сотрудничества

Глава МИД РК принял участие в очередной сессии Совета министров ИД ОИС.

В Абу-Даби начала работу 46-ая сессия Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), в работе которой принимает участие делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Накануне форума Атамкулов провел переговоры с генеральным секретарем ОИС Юсефом аль-Осеймином. В ходе встречи стороны сверили позиции по наиболее актуальным вопросам политической и экономической жизни в исламском мире. Большое внимание было уделено вопросам реализации инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева, направленных на сохранение глобальной стабильности, активизацию экономических и гуманитарных связей.

Генсек ОИС высоко оценил роль Казахстана и его лидера в поддержке деятельности Организации, укреплении атмосферы доверия и взаимодействия между государствами-членами. Особое место в деятельности ОИС занимает вопрос реализации инициативы об Исламском примирении, выдвинутой президентами Казахстана и Турции в 2016 году. Данная концепция предусматривает создание широкой и гибкой платформы для урегулирования различных разногласий между странами ОИС, в чем особо нуждается сегодня исламский мир. В этой связи, стороны согласовали пакет конкретных мер по совместной работе в этом направлении.

В 2019 году Астана примет вторую сессию Генассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности. Инициатором создания этой организации стал Президент Назарбаев. За очень короткий срок в это объединение вступили 32 государства, которые считают, что Казахстан может стать продовольственным хабом и центром планирования агропромышленной политики для стран ОИС.

Секретариат ОИС и Исламский банк развития (ИБР) совместно с Казахстаном и другими странами работают над практической реализацией другой нашей инициативы - "Исламская инфраструктурная интеграция". В этих целях ИБР разработал "Транспортно-географическую информационную систему", которая дает возможность анализировать текущее состояние и пути стыковок транспортных коридоров между Азией, Ближним Востоком и Африкой. Кроме того, инициатива предусматривает создание условий для облегчения товаропотока и инвестиций среди государств ОИС.

В 2017 году Астана инициировала и провела Первый саммит ОИС по науке и технологиям, где была принята "Программа ОИС по развитию науки, технологий и инноваций до 2026 года". Кроме того, по предложению Казахстана ведется работа по созданию диалоговой площадки из 15 ведущих мусульманских стран в сфере науки и технологий. В рамках СМИД состоится официальное вступление казахстанского дипломата Аскара Мусинова в должность Заместителя Генерального секретаря ОИС по науке и технологиям.

Важным пунктом переговоров с Генсеком ОИС стала тема реформирования Организации. Министр Атамкулов отметил, что ОИС, несомненно нуждается в преобразовании для соответствия требованиям динамично меняющегося мира. Повышение эффективности ОИС, которая является второй крупной после ООН международной организацией, будет служить интересам как государств-членов, так и всего международного сообщества.

Глава МИД пригласил генерального секретаря ОИС Ю. аль-Осеймина на XII Астанинский экономический форум, который пройдет 16-17 мая. Была выражена надежда на то, что в работе Форума примут участие также крупные инвесторы из стран ОИС.

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