Премьер РК ознакомился с решением проблем жителей окраины Астаны

По итогам рабочей поездки премьер-министр Казахстана А. Мамин дал ряд конкретных поручений акимам Астаны, Акмолинской области и соответствующим министерствам.

По поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин совершил объезд близлежащих населенных пунктов Астаны, где ознакомился с ходом решения проблем населения, проживающих в окраинах столицы, и проинспектировал процесс модернизации социальной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе объезда ряда жилых массивов были рассмотрены принимаемые местными исполнительными органами меры по исполнению поставленной главой государства задачи – повышению качества жизни граждан. В частности, внимание было уделено решению жилищных вопросов, качеству образовательных и медицинских услуг, улучшению социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечению бесперебойного электроснабжения и освещения улиц, а также охвату водообеспечением.

Во время осмотра жилого комплекса "Пригородный" аким Астаны доложил о ходе реализации Комплексного плана развития столицы до 2023 года. Рассмотрены вопросы строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ), который соединит отдельные районы города с центром, а также позволит пассажирам в кратчайшие сроки добираться до пунктов назначения. Докладывая о ходе сноса дачных участков, было отмечено, что данные меры позволят расширить площадь строительства муниципального жилья, в том числе для обеспечения жильем многодетные и особо нуждающиеся семьи.

Объезд продолжился на центральной городской магистрали Кабанбай батыра, где были обсуждены перспективы расширения проспекта.

Мамин также ознакомился с развитием жилищных условий граждан, проживающих на границе Астаны и Акмолинской области. В жилом массиве "Ильинка" были посещены врачебная амбулатория и школа №6, на примере которых премьер-министр осмотрел качество систем образования и здравоохранения пристоличных районов.

Аким Акмолинской области М. Мурзалин, в свою очередь, доложил о процессе передачи села "Караоткель" на баланс Астаны, реализации комплексного плана социально-экономического развития по Целиноградскому району и развитию поселка Коянды. Здесь же были рассмотрены вопросы строительства дамбы в целях обеспечения защиты населения от подтопления и подведения инженерных сетей к индивидуальному жилью, расположенному восточнее поселка "Ильинка".

Одним из крупных реализуемых проектов является строительство магистральной трассы "Юго-Западный обход Астаны", который замкнет дорожное кольцо вокруг города. Это обеспечит возможность направлять потоки автотранспортных средств, следующих транзитом через город, в объезд столицы. Согласно информации АО "КазАвтожол", объездная дорога будет бесплатной автомагистралью.

Кроме того, был посещен массив "Өндіріс" в районе "Байқоңыр", в частности осмотрен детский сад – начальная школа №12, где обучаются 120 детей. Премьер-министру доложили о текущей ситуации в сфере образования. Вместе с тем, были обсуждены вопросы развития инфраструктуры района в целом, в том числе перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, расширения ряда улиц и охвата инженерно-коммуникационными сетями.

В завершение объезда столичных окраин Мамин ознакомился с решением вопросов жизнеобеспечения села "Коянды". В целях качественного оказания медицинских услуг в населенном пункте работает центр семейного здоровья, рассчитанный на 2500 человек. Вместе с тем, для повышения доступности образования ведется строительство средней школы. Проект позволит обучать около 1200 школьников.

По итогам рабочей поездки премьер-министр Казахстана А. Мамин дал ряд конкретных поручений акимам Астаны, Акмолинской области и соответствующим министерствам.

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