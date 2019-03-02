Назарбаев метко попадает в болезненные точки - Европарламент

Социальные инициативы Президента Казахстана высоко оценили в Европарламенте.

В Европейском парламенте прокомментировали поручения Президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученные на XVIII съезде партии "Nur Otan", передает МИА "Казинформ".

- Нурсултан Назарбаев метко попадает в болезненные точки, которые должны быть улучшены: поддержка семьи, поддержка детей, поддержка многодетных матерей, - сказала депутат Европейского парламента, глава делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Ивета Григуле-Петерсе.

Особое внимание европарламентарий уделила спецпроекту "Ауыл - ел бесігі", который направлен на развитие перспективных сел.

- Село во всех странах постепенно вымирает, если государство не обращает внимания и не помогает сельским жителям. Город сам по себе привлекательный и манит своим качеством жизни и блеском, поэтому в такой ситуации очень важно помогать сельскому населению и создавать условия, близкие к городским, - считает И. Григуле-Петерсе.

Она отметила, что большое значение имеет повышение заработной платы в бюджетной сфере.

- Конечно, важен вопрос заработных плат государственного сектора. Увеличение минимальной заработной платы является вызовом для всех стран, в том числе для Евросоюза, - подчеркнула депутат Европарламента.

В свою очередь, депутат Европарламента, член Комитета по иностранным делам ЕП Андрейс Мамыкинс охарактеризовал социальную программу партии "Nur Otan" как "симпатичную даже с точки зрения строжайших стандартов Европейского союза".

Бюджетные расходы страны на социальную сферу в размере 45% А. Мамыкинс считает "внушительной цифрой", тогда как озвученные Президентом социальные проекты, по мнению собеседника, позволят улучшить жизнь казахстанцев.

- Это очень своевременная программа (партии "Nur Otan" - прим. авт.), она принята в правильное время. Я уверен, что в ближайшие 4-5 лет каждый гражданин Республики Казахстан сможет ощутить ее результаты, - отметил евродепутат.

Отдельное внимание А. Мамыкинс уделил ключевой задаче для Правительства - расширению сети современных местных дорог и модернизации региональной транспортной инфраструктуры.

- Мне показалась очень симпатичной программа строительства автодорог, - подчеркнул собеседник. - С дороги начинается оживление любой экономики в любой стране мира.

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