Адвокат жены Аршавина боится, что спортсмен отнимет у нее дочь

Супруги решают спорные моменты через суд.

Андрей Аршавин так и не смог стать добропорядочным семьянином. Футболист и его жена Алиса разводятся через суд, так как у них растет дочь Есеня. Пока что стороны никак не могут договориться друг с другом. Все заседания проходят в закрытом режиме.

Адвокаты Аршавина никак не комментируют ситуацию. Однако сторона Алисы уже успела намекнуть, что дело будет непростым. По словам Александра Добровинского, следующее слушание состоится в конце марта в районном суде Красносельского района в Красном селе.

- Городской суд не правомочен рассматривать дело Аршавина и Казьминой по каким-то причинам. У них есть общий ребенок, вопрос с алиментами и много чего еще. Обычно полузащитники и нападающие "Зенита" настаивают на том, чтобы дети жили с ними, — отметил адвокат.

Добровинский отметил, что помимо развода Аршавиным предстоит решить и другие вопросы: с кем останется ребенок, как поделить имущество, сумму алиментов и право видеться с ребенком родителю, который не будет с ним жить. Известно, что Аршавин почти не видится с дочкой.

- В Красном селе все будет очень интересно. Скорее всего, в зале суда появится сама Алиса, ей есть, что рассказать, — добавил Добровинский.

Андрей собирается вернуть себе около миллиона евро, которые якобы потратил на Алису. Футболист даже предлагал изъять украшения женщины.

- Недвижимость он, можно сказать, уже забрал. Дом, который они вместе строили, квартира, давно записаны на маму Андрея. Ровно так же, как было в случае с Юлей: когда Аршавин уходил от нее — также со скандалом, — то заранее все подготовил, — рассказал адвокат Алисы.

Жена Аршавина сообщила о разводе в начале этого года. Она заявила, что они уже давно живут отдельно. Сам футболист упорно не комментировал события, происходящие в его семье, но Новый год провел в одиночестве. Позднее поклонники Андрея Аршавина заметили, что он стал часто проводить время в компании детей от отношений с Юлией Барановской. Поговаривают, что Алиса запрещала ему видеться с сыновьями и дочерью.

Источник: СтарХит

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