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Президент Алжира попал в больницу в Швейцарии

Пресса утверждает, что он в крайне тяжелом состоянии.

Фото : pixabay.com2 марта 2019, 22:26

2 марта президент Алжира Абдельазиз Бутефлика попал в отделении реанимации госпиталя при Женевском университете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

81-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии. В врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

Первый инсульт случился с Бутефликой в 2013 году. С тех пор алжирский лидер перемещается только в инвалидном кресле. Он с трудом говорит и крайне редко появляется на публике, проводя много времени в зарубежных клиниках. Однако это обстоятельство не помешало ему в феврале выдвинуть свою кандидатуру на очередной пятилетний срок. Президентские выборы в Алжире состоятся в апреле.

Госпитализация Бутефлики произошла на фоне массовых маршей протеста в столице Алжира и других городах страны. Их организовали лидеры оппозиции, которые выразили сомнение в способности президента реально управлять государством, и требуют от Бутефлики снять свою кандидатуру.

В ходе стычек со стражами порядка в пятницу пострадали 63 алжирца, еще 45 человек были задержаны полицией.


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