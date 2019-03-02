"Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо"

Матч проходил в гостях.

2 марта в Нижнем Новгороде казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграл с местным "Торпедо", передает Zakon.kz.

Это был третий матч серии в рамках одной восьмой Кубка Гагарина. Финальный счет составил 3:1. Единственный результативный гол осуществил на 30 минуте канадский хоккеист "Барыса" Мэтт Фрэттин. На последних секундах матча российский игрок Баранцев оформил дубль и поставил точку в игре, решив исход - 3:1.

Следующий матч "Барыс" также проведет в Нижнем Новгороде, игра начнется 4 марта в 22:00 по времени Астаны.

Торпедо (Нижний Новгород) - Барыс (Астана) 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

0:1 - Фрэттин (Боченски, Сведберг) - 29:53 ГБ

1:1 - Баранцев - 33:33

2:1 - Хольм - 38:03 ГМ

3:1 - Баранцев - 59:56 ПВ

Вратари: Браст - Карлссон

Счет в серии: Барыс - Торпедо 2:1 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3)

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