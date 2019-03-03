В России арестовали экс-министра ДНР - СМИ

Тимофеев подозревается в хищении средств.

В Ростове-на-Дону был арестован бывший министр финансов ДНР, "правая рука" Александра Захарченко Александр Тимофеев, который тоже стоял у истоков антиукраинского сопротивления в Донбассе. После гибели главы республики он потерял свои посты и положение, и переехал в Россию. Сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник в силовых органах.

Отмечается, что Тимофеев уже доставлен в Москву для следственных действий.

Известно, что Тимофеев по прозвищу Ташкент был соратником Захарченко. Свое прозвище он получил из-за того, что закончил Ташкентское общевойсковое училище. Он был ранен во время покушения на главу ДНР, претендовал на руководящий пост в республике. Затем уехал в Россию и жил в Ростове-на-Дону.

Причина ареста официальными органами пока не называется. По предварительной версии СМИ, Тимофеев виновен в хищениях финансовых средств.

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