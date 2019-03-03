Каждому по заслугам. Культурно-спортивные итоги февраля

Мы взяли на себя смелость подвести итоги недели не только в культуре, но и немного в спорте.

Что бы мы не творили под этим небом, рано или поздно каждый из нас ответит за свои поступки, помыслы и деяния. Последняя неделя февраля и самое начало марта 2019 года стала показательной в этом плане– каждый получил по заслугам за все, что творил в течение последних нескольких лет. Чтобы нагляднее показать неотвратимость получения того, что мы заслужили, в традиционном обзоре Zakon.kz охватил не только культурную, но и спортивную сферу.

Добро и зло

Казахстанский спорт пережил в феврале два прямо противоположных друг другу исторических события.

Начнем с хорошего. Выступающая во фристайле-могуле Юлия Галышева и ее наставники добились того, к чему шли долгие годы. В начале февраля 2019 года она впервые в истории стала чемпионкой мира, да еще и в олимпийской дисциплине. А уже 2-3 марта Алматы также впервые принимает финал Кубка мира по этому виду спорта, где Галышева успела отличиться на высшей ступеньке пьедестала.

Выступала она в Алматы 2 марта с травмой, полученной несколькими днями ранее после неудачного приземления на тренировке. Поэтому было принято решение, что Галышева не выйдет на старт 3 марта в параллельном могуле, несмотря на то, что ей здесь было бы достаточно дойти до полуфинала, чтобы ликвидировать отставание в 12 баллов и впервые в карьере занять итоговое третье место, получить бронзовую медаль за сумму всех Этапов Кубка мира-2018/19 по фристайлу-могулу. Таким образом, этот сезон Юлия завершает, скорее всего, на 4 месте в Кубке мира-2018/19, но с титулом действующей чемпионки мира, добытым в начале февраля.

Юлия Галышева подарила нам всем отличный сезон, за что ей огромное спасибо! И все казахстанцы уверены, что следующие зимние сезоны будут в ее исполнении еще лучше.

Другой казахстанский спортсмен подарил стране сенсацию со жирным знаком минус. Двукратный призер чемпионата мира-2013 по лыжным гонкам Алексей Полторанин на этой неделе собирался проехать дистанцию 15 км классическим стилем на чемпионате мира и выиграть медаль, а в итоге проехал в полицейский участок. Всему виной его эстонский тренер Мати Алавер, с которым он сотрудничал с 2014 по 2018 годы, чьи "питомцы", как выяснилось, увлекались запрещенными Всемирным антидпинговым агентством WADA методами.

Эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также представитель Казахстана Алексей Полторанин отстранены от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), на Доминика Балдауфа и Макса Хауке дисквалификацию наложило Национальное антидопинговое агентство Австрии.



Все пятеро спортсменов признались в употреблении кровяного допинга на Чемпионате мира-2019.

К слову, уже бывший тренер лыжника Алексея Полторанина Мати Алавер опубликовал заявление после допингового скандала с участием казахстанца.





–Подтверждаю, что я дал Карелу Таммъярву (одному из фигурантов допингового скандала – Авт) контакты немецкого спортивного врача Марка Шмидта в 2016 году. Это самая большая ошибка в моей жизни и я искренне раскаиваюсь. Приношу извинения спортсменам, их близким, любителям лыжного спорта и спортивной общественности. Моему поступку нет оправдания, — цитирует Алавера Delfi.ee.

Ранее Алавера исключили из Партии реформ, сам же он покинул исполком Эстонского олимпийского комитета. Кроме того, с ним были расторгнуты спонсорские контракты и отобраны награды и памятные знаки. Напомним, Мати Алавер тренировал Алексея Полторанина в прошлом олимпийском цикле.

–С огромным сожалением подтверждаем факт получения официального уведомления. В документе "черным по белому" обозначена категоричная позиция Международной лыжной федерации FIS. Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми. То, что он не посчитал нужным встретиться с Генеральным секретарем ФЛГК и консулом РК после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности. Мы со своей стороны уже обозначали позицию Федерации — нулевая терпимость к применению запрещённых методов и субстанций, - констатировали в Федерации лыжных гонок Казахстана.

Всем сестрам по серьгам

Нешуточные страсти кипели на уходящей неделе в мире кино. Здесь раздавали самую популярную и ожидаемую кинопремию года "Оскар". 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоялась 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес). Лучшим фильмом стала картина - "Зеленая книга". Все победители здесь.

Непривычно рано прошел полуфинал конкурса Мисс Алматы-2019. 20 девушек показали свои таланты, 4 из них были отмечены призами жюри. Список финалисток доступен здесь.

Кого бы ни выбрали победительницей в финале 7 апреля, проигравшим не стоит отчаиваться. Ведь им никто не запрещает после Мисс Алматы поехать на международные конкурсы и добиться успеха. Как, например, финалистки Мисс Алматы-2018. Последовать примеру Дидар Атмаджи (выиграла конкурс талантов на Miss Asia Pacific 2018) и Балнур Алимхалиевой (Топ-6 финалисток Miss Heritage International-2019, выиграла официальные номинации Miss Personality и Miss Body) решила Лаура Мухтар. Сейчас она готовится к конкурсу Miss USSR UK, где выступят самые красивые девушки из стран бывшего СССР.

А еще в Казахстане выбирают самую красивую среди замужних дам. В свою очередь, фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова стал номинантом российской премии "Ника".

Политизированная история

Любой конкурс хорош, когда в нем оценивается талант и красота, и нет места политике. К сожалению, не все творческие соревнования свободны от влияния политических противоречий. А страдают из-за этого, в первую очередь, простые музыканты. Как, например, в случае с отказом Украины от участия в Евровидении.

Зато другие музыканты сами идут в политику, как, например, российский певец, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров, вошедший в состав общественного совета при комитете по культуре.

Тем временем в Казахстане

Наши музыканты продолжают участие в объективном и неполитизированном американском телешоу талантов The World’s Best. На этой неделе в телеэфире CBS показали эпизоды без участия Данэлии Тулешовой и Димаша Кудайбергена. Но мы еще увидим их на экране. Об этом рассказала сама Данэлия в экслюзивном интервью Zakon.kz.

Нечасто можно увидеть народную песню в Live исполнении Президента Казахстана, но на этой неделе Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал уникальные видеокадры из архива.

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Такой интересной оказалась последняя неделя февраля в культуре и спорте. Будем надеяться, что в самое ближайшее время в мире культуры и спорта произойдет немало новых ярких событий, которые подарят нам море только положительных эмоций и у всех нас будет повод получать только поощрения за хорошие заслуги и честный труд.

Альберт Ахметов

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