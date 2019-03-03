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Спортсмены из Германии обвиняются в причастности к допингу

Скандал разразился в Австрии.

Фото : pixabay.com3 марта 2019, 01:40

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил, что в допинг-скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта замешаны спортсмены из Германии.

По его словам, эту информацию он получил от криминальной полиции. «Один следователь сказал мне, что замешаны и немецкие спортсмены и что инцидент имеет международную историю», — сказал он.

Ранее глава Олимпийской спортивной ассоциации Альфонс Херман заявил, что в ситуации с допингом фигурирует только врач из Германии и его сообщники.

В конце февраля стало известно, что во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии задержали девять человек, включая пятерых спортсменов из трех стран. Задержания прошли по делу о применении и распространении допинга. В числе задержанных — два спортсмена из Австрии, двое из Эстонии и один из Казахстана – Алексей Полторанин. По делу проведены обыски в расположении нескольких сборных команд в Мюнхене. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила задержанных спортсменов.

Алексей Полторанин после задержания вышел на свободу.

Источник: РБК


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