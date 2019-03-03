Странное поведение Порошенко попало на видео

Президент Украины ударил девушку по щеке.

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Петр Порошенко хлопает по щеке девушку, передает РИА Новости.

Как предполагается, запись сделана 28 февраля на центральной площади города Александрии Кировоградской области. На кадрах видно, что в ответ на неудобный вопрос о блогере Анатолии Шарии Порошенко похлопал девушку рукой по лицу, а также попытался узнать ее имя и место жительства, призвав "не бояться".

- Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше, — рассказала девушка.

По ее словам, после этого полицейские пытались задержать ее и отобрать телефон. В итоге девушке все же удалось связаться с родителями, которые забрали ее домой.

Это не первый случай, когда украинский лидер демонстрирует странное поведение. На днях журналист Татьяна Высоцкая опубликовала видео, на котором Порошенко во время встречи с жителями Запорожья срывает шапку с головы женщины. В администрации Порошенко заявили, что президент сделал это случайно.

Высоцкая также опубликовала кадры, на которых видно, как глава Украины во время той же поездки щиплет за нос мужчину.

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