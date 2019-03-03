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Трамп предсказал свою победу на выборах в 2020 году

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов за беспокойство об изменении климата, а также осудил законодателей за расследования, от которых его уже "тошнит".

Фото : Flickr/ Gage Skidmore3 марта 2019, 06:16

Американский лидер Дональд Трамп предрёк свою победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, передает Life.

По словам Трампа, на следующих выборах он победит с большим отрывом, чем в 2016 году.

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов за беспокойство об изменении климата, а также осудил законодателей за расследования, от которых его уже "тошнит".

Конгресс США планирует проверить все налоговые декларации Трампа за последние 10 лет.


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