Трамп предсказал свою победу на выборах в 2020 году
Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов за беспокойство об изменении климата, а также осудил законодателей за расследования, от которых его уже "тошнит".
Американский лидер Дональд Трамп предрёк свою победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, передает Life.
По словам Трампа, на следующих выборах он победит с большим отрывом, чем в 2016 году.
Кроме того, глава Белого дома раскритиковал демократов за беспокойство об изменении климата, а также осудил законодателей за расследования, от которых его уже "тошнит".
Конгресс США планирует проверить все налоговые декларации Трампа за последние 10 лет.
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