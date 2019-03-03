В Шымкенте ученик попал в больницу после слов учителя

Ему была оказана первая медицинская помощь.

ЧП произошло в школе-гимназии №1 им. Пушкина. После слов учителя казахского языка, состояние ученика 6 класса ухудшилось, передает Elitar.kz.

Мать ребенка написала, что после общения с педагогом ее ребенку стало настолько плохо, что понадобилась квалифицированная медицинская помощь

"Беспредел в средней школе номер - 1, им. Пушкина, города Шымкента. Учительница- завуч превышая свои полномочия, беспричинно довела своим криком ученика 6 класса до сердечного приступа. Ученик госпитализирован. Она даже и не извинилась. При анонимном анкетировании класса, в присутствии представителя ГОРОНО стало известно, что она действительно систематически кричит и унижает детей и что данный факт имело место. Помогите, что дальше делать и куда обращаться? Надо остановить этот беспредел. Учителя зовут Ирбаева Нурсулу Тураровна. И пострадал мой сын", - написала мать ребенка в Instagram.

Как прокомментировали порталу в больнице школьнику с диагнозом "Вегетативное нервное расстройство" была оказана первая медицинская помощь.

Но у администрации школы своя точка зрения на произошедшее. По словам директора, ребенка никто не доводил, а педагог лишь пожурила ученика за невыполненное домашнее задание:

"Все. что сказал учитель казахского языка школьнику - почему ты не выполнил домашнее задание. После этого ребенок просидел на двух уроках, а потом почувствовал себя нехорошо и пошел в медпункт. Когда мы хотели сообщить его родителям, те уже узнали о состоянии ребенка. После ребенок был в столовой. В это время родители сообщили в управление образования, что у ребенка якобы инфаркт. Одновременно со скорой медпомощью в школу приехали и полицейские. Ребенка увезли в больницу. там ему поставили диагноз то ли пневмония, то ли бронхит, я точно не знаю. Мы обратились с официальным письмом для уточнения диагноза", - сообщила директор школы.

Директор категорически отрицает информацию о том, что школьник якобы в беспомощном состоянии провел два часа в столовой. По ее словам, сейчас родители школьника требуют уволить педагога. Но директор с этим не согласна.

"Это педагог с 20-летним опытом. До этого дня на нее не было ни одной жалобы. После происшествия ученик написал объяснительную. В ней он указал, что педагог спросила "Почему ты не выполнил домашнее задание?". Педагогу объявлен строгий выговор. Она больше не будет преподавать в этом классе. Причин для увольнения такого опытного учителя, нет. Учитель обязан спрашивать. выполнил ли домашнее задание ученик. И поймите правильно. мы тоже готовы защищать свои права", - добавила она.

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