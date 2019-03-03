"Барселона" во второй раз победила "Реал"

С 60 очками "Барса" идет на первом месте, а "Реал" с 48 баллами - на третьем.

Футболисты "Реала" уступили "Барселоне" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании, передает Vesti.kz.

Игра на стадионе "Сантьего Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Автором единственного гола "Барсы" на 26-й минуте стал полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич.

С 60 очками "Барса" идет на первом месте, а "Реал" с 48 баллами - на третьем. Между ними располагается мадридский "Атлетико", у которого 50 очков, но на один сыгранный матч меньше.

Прошедшее эль-класико стало вторым за три дня и третьим - за 24 дня. Ранее команды встречались в полуфинале Кубка Испании: 6 февраля случилась ничья на "Камп Ноу" - 1:1, а 26-го "Барса" разгромила "Реал" в Мадриде - 3:0.

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