Зарина Дияс уступила в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Игра длилась 1 час 34 минуты.
Фото : sportx.kz.3 марта 2019, 07:50
В Индиан-Уэллсе (США) завершился полуфинальный матч турнира серии WTA 125k между казахстанской теннисисткой Зариной Дияс и американкой Дженнифер Брэди, сообщает Prosports.kz.
Игра завершилась в пользу американской теннисистки по итогам двух сетов - 6:3, 6:3.
Игра длилась 1 час 34 минуты. Дияс при одной подаче на вылет совершила целых 6 двойных ошибок, реализовав лишь 1 брейк-пойнт. Брэди сделала за игру 4 эйса, при одной ошибке и реализовала 4 брейк-пойнта.
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