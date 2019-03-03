Зарина Дияс уступила в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Игра длилась 1 час 34 минуты.

В Индиан-Уэллсе (США) завершился полуфинальный матч турнира серии WTA 125k между казахстанской теннисисткой Зариной Дияс и американкой Дженнифер Брэди, сообщает Prosports.kz.

Игра завершилась в пользу американской теннисистки по итогам двух сетов - 6:3, 6:3.

Игра длилась 1 час 34 минуты. Дияс при одной подаче на вылет совершила целых 6 двойных ошибок, реализовав лишь 1 брейк-пойнт. Брэди сделала за игру 4 эйса, при одной ошибке и реализовала 4 брейк-пойнта.

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