Россияне застряли на заснеженной дороге в Казахстане
Спасти людей удалось спустя почти сутки. Сейчас их жизни ничто не угрожает.
Фото : pixabay3 марта 2019, 08:04
Пятеро граждан России застряли в буран на заснеженной дороге в Казахстане, передает Life.
Они направлялись в Уральск, но уже через пару километров от границы их автомобиль забуксовал.
- Глубокий очень снег. Мокрый сильный буран. Они сначала толкали, потом копали - всё безуспешно. Начали звонить в МЧС, различные службы спасения, - отметила подруга девушки, застрявшей на трассе в метель.
По её словам, к ним выехала техника, но тоже застряла. Спасти людей удалось спустя почти сутки. Сейчас их жизни ничто не угрожает.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960249-2532769de2a13b0fbd01ef8723abdb26
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...