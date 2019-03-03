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Россияне застряли на заснеженной дороге в Казахстане

Спасти людей удалось спустя почти сутки. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Фото : pixabay3 марта 2019, 08:04

Пятеро граждан России застряли в буран на заснеженной дороге в Казахстане, передает Life.

Они направлялись в Уральск, но уже через пару километров от границы их автомобиль забуксовал.

- Глубокий очень снег. Мокрый сильный буран. Они сначала толкали, потом копали - всё безуспешно. Начали звонить в МЧС, различные службы спасения, - отметила подруга девушки, застрявшей на трассе в метель.

По её словам, к ним выехала техника, но тоже застряла. Спасти людей удалось спустя почти сутки. Сейчас их жизни ничто не угрожает.


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