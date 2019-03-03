Пятилетняя девочка приковала внимание казахстанцев

Ее определили в центр адаптации несовершеннолетних.

Пятилетнюю Асемгуль, которую несколько лет воспитывала чужая семья, определили в центр адаптации несовершеннолетних. Родная мать оставила ее у няни, когда ребенку было всего полтора года. Обещала забрать, но пропала. Новая семья стала для Асемгуль родной. Долгое время люди откладывали с процедурой удочерения, а накануне малышку забрали, передает Zakon.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Случилось то, чего Марианна, кажется, боялась больше всего на свете – ее все-таки разлучили с маленькой Асемгуль. Когда девочка попала в эту семью, ей было всего полтора года. Биологическая мать передала ребенка на воспитание няне Марианне Фотеску, заплатила за месяц вперед и пропала на 4 года. За это время новая семья полюбила Асемгуль, как родную.

Недавно девочке исполнилось 5 лет – пора готовить в школу. Но нет документов, у Асемгуль только копия свидетельства о рождении. Оформить опеку семья Фотеску долгое время не решалась. Есть жилищные проблемы, которые они пытаются решить. Накануне Асемгуль увезли в центр адаптации несовершеннолетних.

- Здесь в центре хорошие педагоги–психологи, которые будут принимать участие в жизни этого ребенка. У нее есть большое желание воспитывать этого ребенка. Она стремится не только к тому, чтобы ребенок был рядом, но и хочет создать все условия, чтобы подойти на кандидатуру опекуна этого ребенка, - рассказала заместитель директора центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла" Татьяна Литвинова.

Пока ответственные органы будут выяснять, что за человек биологическая мать Асемгуль, и почему она оставила ребенка, по сути, чужому человеку, девочка поживет в центре. Таковы правила.

- После того, как найдется биологическая мать, у нее будет возможность забрать ребенка из центра адаптации. Если мать не будет принимать участие в воспитании ребенка и не заберет девочку, то будет рассмотрен вопрос лишения родительских прав, - сообщила главный специалист городского отдела образования Салтанат Жанетова.

Для того, чтобы Асемгуль вернулась домой, Марианне, которую она называет мамой, придется собрать большую стопку документов. Но ребенку непросто объяснить проблемы взрослых.

- Пообещали ей: как будто она в больнице находится, и мы к ней будем приходить. Просто комиссию проходить. Но она обижается, что я пообещала, что заберу ее на один день, - сказала Марианна Фотеску.

Марианна не сомневается, что с ней девочке будет лучше. Сейчас женщина делает все возможное, чтобы оформить опекунство над Асемгуль и вернуть ее в семью. Для этого финансовое состояние, жилищные условия и здоровье Марианны должны соответствовать всем требованиям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!