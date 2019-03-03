Осадки выпадут в Казахстане 3 марта

Местами ожидаются туман, гололед и сильный ветер.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге и севере местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидаются усиление ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – метель, туман, гололед. В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях местами - туман, ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области ночью порывы 23 м/с. В Атырауской области ожидаются местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидаются местами гололед, днем местами низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидаются местами низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами - ночью и утром туман, днем гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской области местами метель, туман, гололед. В Мангыстауской области местами - туман.

Погода в Алматы днем 4°, ливневый дождь.

Погода в Астане днем -1°, частично облачно.

Прогноз погоды на 3 марта.

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