Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Пользователи соцсетей восхищались продавщицей и признавались ей в любви.
Фото : кадр из видео3 марта 2019, 09:20
Британский боец UFC в полусреднем весе (до 77,1 килограмма) выложил в своем Instagram видео, на котором российская продавщица отправляет покупателя в нокаут, сообщает Lenta.ru.
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"При игре с перьями могут пощекотать задницу", - написал 26-летний спортсмен.
Видеозапись из магазина в Гусь-Хрустальном приобрела популярность на сайте Reddit. Пользователи восхищались продавщицей и признавались ей в любви. На кадрах один мужчина возле прилавка бьет другого о холодильник с напитками. Работница торговой точки подходит к нему и несколькими ударами опрокидывает на пол.
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