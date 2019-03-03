Казахстанские хоккеисты разгромили Латвию в первом матче Универсиады

Участники сборной республики десять раз поразили ворота соперников. Антон Некряч оформил хет-трик, Кирилл Савицкий отличился дублем.

В первом матче в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске студенческая сборная Казахстана встретилась с Латвией, пишет Sputnik Казахстан.

Казахстанская команда одержала уверенную победу со счетом 10:1.

Антон Некряч оформил хет-трик, дубль на счету Кирилла Савицкого, еще по разу отличились Аркадий Шестаков, Никита Титов, Александр Пелевин, Артем Лихотников и Андрей Яковлев. Валерий Гурин записал в свой актив четыре результативные передачи.

Вратарь Сергей Кудрявцев отразил 16 бросков.

Латвия – Казахстан 1:10 (0:4, 1:3, 0:3)

Расписание матчей по хоккею с шайбой на Зимней Универсиаде с участием казахстанской команды (время Астаны):

2 марта в 14:00 Латвия – Казахстан 1:10;

4 марта в 18:30 Казахстан – Швеция;

6 марта в 18:30 Казахстан – Великобритания;

8 марта в 18:30 Швейцария – Казахстан;

9 марта в 18:00 Казахстан - Канада;

11-12 марта – полуфиналы/финал.

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