Какие химикаты мы потребляем каждый день

Исследователи протестировали некоторые продукты, чтобы выяснить, где и под видом чего может скрываться потенциальная опасность.

Даже самый опытный повар не может в полной мере оценить качество продукта на глаз. В отдельных случаях запах и цвет выполняют лишь функцию красивой упаковки, за которой скрывается сомнительный набор ингредиентов. Исследователи протестировали некоторые продукты, чтобы выяснить, где и под видом чего может скрываться потенциальная опасность.

1. Бутан

Универсальный газ пригоден не только для зажигалок. Пищевая промышленность рассматривает бутан как искусственный антиоксидант. Химический элемент добавляют в куриные наггетсы, чтобы сохранить свежий вид. Блюдо, которое на вид выглядит как только что приготовленное, вполне может быть подзаправлено бутаном.

Чаще всего обнаруживают в готовых обработанных продуктах с длительным сроком хранения, таких как замороженные продукты, крекеры, чипсы и фаст-фуд.

2. Эстроген

Повышенный уровень эстрогена указывает на сомнительное происхождение продукта. Чаще всего гормон дают мясным и молочным коровам. Эстроген вызывает ускоренное развитие и рост, что значительно увеличивает надои и количество мясной продукции. И хотя на вопрос «вредно ли это» эксперты отвечают отрицательно, употреблять такую продукцию в пищу медики настоятельно не рекомендуют.

3. Порошковый шпинат

Состав некоторых мучных изделий зеленого цвета или хотя бы с намеком на него имеет лишь косвенное отношение к овощным культурам. В качестве компонента, имитирующего зелень, здесь используется обезвоженный и не имеющий питательную ценность шпинат. Употребление таких продуктов так же полезно, как есть пыль.

4. Пропилен гликоль или антифриз

Вещество традиционно используется в автомобильной и косметической индустрии. Реагент не дает замерзнуть стеклам, а также обеспечивает влагоудерживающий и смягчающий эффект. Поскольку побочные симптомы не были зарегистрированы, вещество стали использовать в качестве пищевой добавки для создания этих же свойств в еде.

Потенциально опасные продукты: кондитерские изделия, безалкогольные и слабоалкогольные газированные напитки, энергетики, замороженные фрукты и птица.

5. Ванилин

Так как природный ванилин стоит дорого, а мировая потребность составляет несколько тысяч тонн в год, был изобретен способ синтеза вещества из более доступных компонентов. В основном ванилин производят из лингина — побочного продукта целлюлозно-бумажной промышленности.

Используется как ароматизатор в йогуртах, выпечке, напитках и кондитерских изделиях.

6. Вещество из желез бобра

Ароматическое вещество извлекается из желез бобра. Изначально смесь предназначалась для медицинских целей. Со временем ее стали применять в парфюмерной промышленности в виде естественной отдушки и фиксатора запаха. С точки зрения пищевой индустрии из вещества можно воспроизвести вкусовую добавку малины. Считается, что в наши дни струя добавляется только в дорогие духи, на практике бобровую железу находили в желе, мороженом, конфетах и ароматизированных напитках.

О том, из чего состоит продукт, обычно пишут на упаковке, но для современного покупателя это не более чем формальность. Отправляясь за продуктами, не стоит ограничиваться занимательным чтивом о сроке годности, особенно, если продукт обернут в яркую упаковку или продается по заманчиво низкой цене.

Источник: Bigpicture.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!