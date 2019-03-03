Погода внесла коррективы в финал Кубка мира по фристайлу-могулу в Алматы

Параллельный могул отменили на Шымбулаке.

Снег и сильный туман на Шымбулаке не позволили провести соревнования в параллельном могуле (неолимпийская дисциплина) в заключительный день финала Кубка мира по фристайлу-могулу в Алматы, передает Zakon.kz.

Еще с ночи в Алматы начался дождь, а в горной местности - снег. Поднявшись с утра на Шымбулак к трассе, организаторы поняли, что соревноваться в параллельном могуле придется в очень сложных условиях. Пока туман и облачность были не сильными, успели провести предварительные заезды. Но туман то усиливался, то рассеивался.

По регламенту, в случае плохой видимости назначается ожидание и новая жеребьевка среди 16 лучших в зачете Кубка мира. Но и эта мера не помогла. Тучи со снегом то прибывали, то немного отступали, хотя снег продолжался постоянно.

Таким образом, вчерашний этап в индивидуальном могуле, который выиграла казахстанка Юлия Галышева, стал последним в сезоне-2018/19 для могулистов. К слову, наша спортсменка из-за травмы не собиралась сегодня выступать, как и лидер нашей мужской сборной Дмитрий Рейхерд, вообще пропустивший финал в Алматы.

В общем зачете среди женщин в могуле Галышева осталась 4-й. От бронзы по сумме всех этапов ее отделило 12 очков. Дмитрий Рейхерд в мужском зачете по могулу Кубка мира—2018/19 занял 7-й.

Альберт Ахметов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!