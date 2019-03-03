90-летний дедушка перепутал краску с йогуртом

Врачи не нашли никаких отклонений в поведении дедули и сказали, что с ним всё будет в порядке.

Кто из нас в детстве не пробовал акварель на вкус? Все же знают, что жёлтая — самая вкусная. А этот 90-летний дедушка, видимо, раньше таким не баловался и решил наверстать упущенное, передает Life.

Но шутки в сторону, Алекс Стейн из Нью-Йорка, США, написала в Twitter пост и он быстро набрал 500 тысяч лайков и 180 тысяч ретвитов. Как призналась девушка, её дедуля Бобби просто очень любит йогурт. Мама Алекс вынуждена каждую неделю покупать минимум шесть с половиной литров ванильного десерта.

- По ходу дела я сегодня съел краску... Если честно, она была вкуснее йогурта, так что я ни о чём не сожалею, - сказал Бобби

Девушка призналась, что дедуля любит развлекать людей и что ему неважно, смеются они с ним или над ним. Позже она добавила, что врачи не нашли никаких отклонений в поведении дедули и сказали, что с ним всё будет в порядке.

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