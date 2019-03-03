Главные события недели в Правительстве

Назначения, заседания и рабочие визиты.

Главные события недели Правительства в видеодайджесте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Так, 25 февраля в ходе заседания Бюро Мажилиса Парламента Президент Назарбаев внес на обсуждение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра РК.

После одобрения депутатами представленной кандидатуры на пленарном заседании Мажилиса Парламента Глава государства подписал соответствующий указ о назначении Мамина на должность премьер-министра страны.

27 февраля под председательством Президента в Астане прошел XVIII очередной съезд партии "Hұp Отан".

Во вторник в Үкімет үйі Аскар Мамин провел организационное заседание Правительства в новом составе. В ходе заседания состоялась церемония принесения присяги впервые вошедших в состав Правительства министров.

В этот же день по поручению Главы государства Аскар Мамин зачитал депутатам маслихата Актюбинской области предложение о назначении Ондасына Уразалина новым акимом региона. После одобрения депутатами кандидатуры Мамин представил активу области нового акима.

По итогам одобрения в ходе внеочередной сессии маслихата Туркестанской области кандидатуры на пост акима региона, премьер-министр представил активу области нового акима - Умирзака Шукеева.

28 февраля Мамин принял в Үкімет үйі вице-премьера Кыргызстана Разакова. Переговоры по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства продолжились в ходе встречи с вице-премьеров РК Жениса Касымбека и вице-премьеров КР.

Также в четверг под председательством премьер-министра в Үкімет үйі состоялось заседание Совета директоров холдинга "Байтерек".

В пятницу, 1 марта, Аскар Мамин представил коллективу Канцелярии премьер-министра РК нового руководителя - Дархана Калетаева.

2 марта Мамин совершил объезд близлежащих населенных пунктов Астаны, где ознакомился с ходом решения проблем населения, проживающих в окраинах столицы, и проинспектировал процесс модернизации социальной и транспортной инфраструктуры.

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