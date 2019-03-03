На заводе в Павлодаре умер рабочий

На электрика наехала тележка.

Электрик погиб от наезда тележки на павлодарском предприятии, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 3 марта на АО "Казахстанский электролизный завод". В корпусе цеха электролиза алюминия при позиционировании крана РТМ-1 произошел наезд инструментальной тележки на электрика шестого разряда.

Прибывший на место происшествие врач скорой помощи после нескольких попыток реанимации констатировал смерть.

По данному факту начато расследование.

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