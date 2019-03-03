Бэкхему поставили памятник
Статую установили в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе состоялся беспрецедентный случай: впервые в истории местного футбола была открыта статуя игроку. Им стал бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, с 2007 по 2012 год выступавший за "Гэлакси".
Экс-футболист лично приехал на церемонию и поблагодарил за оказанную честь.
— Я благодарен вам, благодарен вам, фанаты. Когда только приехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это город, где сбываются мечты. Лос-Анджелес, сегодня мечта стала явью, — сказал Бекхэм.
На церемонии присутствовали друзья Бекхэма: футболисты Робби Кин и Златан Ибрагимович. Кроме того, американские звезды — рэпер Снуп Дог и баскетболист Кобе Брайант — записали для Дэвида видеообращения, в которых признались, что являются большими поклонниками таланта Бекса.
На монументе Дэвид запечатлен в самой известной позе — в момент разбега перед исполнением штрафного удара. Бекхэм считается одним из лучших в истории в этом искусстве.
Forever in #LAGalaxy history.#BeckhamStatue | #Since96 pic.twitter.com/sHsIehk2yt— LA Galaxy (@LAGalaxy) 3 марта 2019 г.
Обычно памятникам футболистов достается от общественности за отсутствие схожести с прототипом. Самый известный случай — бюст Криштиану Роналду, который не критиковал только ленивый. А недавно то же самое приключилось со скульптурой Салаха. Однако в случае с Бексом придраться почти не к чему.
В тот же день на территории общественного центра Армии спасения открыли фреску с изображением Бекхэма. Туда он тоже приехал и поиграл в футбол с будущими звездами.
А уже после всех церемоний бывший клуб Бекхэма "Лос-Анджелес" выиграл у "Чикаго" в матче открытия нового сезона чемпионата. В игре солировал новый кумир "Гэлакси" — Златан Ибрагимович.
Бекхэм — культовая фигура для футбола в США. Переехав в штаты в 2007 году, экс-капитан сборной Англии запустил целую волну миграции европейских футболистов за океан. Благодаря ему даже появилось "правило Бекхэма", благодаря которому суперзвезд лиги стали выводить из-под потолка зарплат.
Даже по завершении карьеры Бекхэм продолжает заниматься популяризацией футбола в США. Создает клуб "Интер" (Майами), дебют которого в MLS запланирован на 2020 год. Собирается пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Trailblazer. Champion. Legend.#BeckhamStatue | #LAGalaxy pic.twitter.com/UMuVevGXzk— LA Galaxy (@LAGalaxy) 3 марта 2019 г.
Источник: Лайф
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