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Древний "эликсир бессмертия" нашли в Китае

Кувшин с жидкостью извлекли из гробницы.

Фото : twitter3 марта 2019, 19:47

Археологи нашли в провинции Хэнань в центральной части Китая бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань (202 год до н.э – 8 год н.э.) "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Сосуд с 3,5 литра жидкости извлекли из гробницы дворянской семьи в городе Лоян. У находки был "алкогольный аромат", и археологи посчитали, что перед ними спиртное. Лабораторная экспертиза показала, что напиток содержит нитрат калия и алунита. В древних даосских текстах эти вещества упоминаются в качестве ингредиентов для "живительного зелья", отмечают ученые.

В гробнице площадью около 210 квадратных метров исследователи также нашли изделия из нефрита и меди.

Специалисты пока не знают, кем был при жизни человек, захороненный в этой могиле, однако обнаруженные артефакты считаются атрибутами представителя древнекитайской знати.


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