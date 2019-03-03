Игрок "Кайрата": Мы проиграли сами себе

Сербский защитник раскрыл причины поражения в Суперкубке страны.

Защитник "Кайрата" Раде Дугалич в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о причинах поражения от "Астаны" (0:2) в Суперкубке Казахстана. Новичок алматинской команды отметил, что не чувствовал, что соперник сильнее.

- Раде, ваши впечатления от матча?

- Первая игра в сезоне, мы проиграли, но это только начало. Все нормально, двигаемся дальше.

- Что именно не получилось?

- Не знаю, завтра у нас восстановительный день, проведем теорию, главный тренер расскажет, почему так сложилось.

- Вы чувствовали, что "Астана" просто сильнее?

- Нет, мы проиграли сами себе. Мы не делали то, что должны были. Не прессинговали высоко, отходили назад - такого быть не должно. Поля, погода - условия оказались непростыми, но соперник играл при таких же обстоятельствах.

- Были ли персональные советы со стороны тренерского штаба по сдерживанию Кабананги?

- По каждому игроку соперника нам указывали их сильные и слабые стороны. Он забил два мяча - молодец, но я могу говорить подробно только про свою команду.

- Вы играли в России, можно ли сравнить "Астану" с командами из РПЛ?

- Пока нет, не хочу даже сравнивать "Астану", потому что "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локо" и "Краснодар" гораздо сильнее, чем они.

Напомним, матч за Суперкубок прошел в Алматы и завершился победой "Астаны" со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Жуниор Кабананга.

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