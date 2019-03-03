Все трассы из Астаны закрыты

На дорогах гололед.

Из-за гололеда закрыто движение на трассах из Астаны по всем направлениям для всех видов автотранспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Smart Astana.

3 марта с 19:00 закрыто движение на трассе Астана - Караганда для всех видов автотранспорта. В связи с этим временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 313, 315, 316, 318.

С 19:30 закрыто движение на трассе Астана - Кокшетау для всех видов автотранспорта. Также в связи с закрытием трасс Астана - Павлодар, Астана - Костанай временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 306, 307, 310, 311, 317, 319.

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