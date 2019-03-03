Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дипломаты помогут находящимся в Индии казахстанцам

Обострение отношений между Пакистаном и Индией затронуло граждан РК.

Фото : соцсети3 марта 2019, 22:35

Коллектив Посольства Казахстана в Дели обратился к гражданам Казахстана с сообщением о том, что они оказывают помощь попавшим в беду соотечественникам, передает Zakon.kz.

Казахстанцы и другие пассажиры различных авиакомпаний, чьи рейсы были перенесены или отменены из-за обострения военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном, попали в сложную ситуацию.

27 февраля было закрыто воздушное пространство Пакистана, что в свою очередь сказалось и на работе казахстанского авиаперевозчика - компании Air Astana.

65 казахстанских граждан не смогли вылететь на Родину в назначенные сроки. Усилиями Посольства РК в Индии совместно с представителями авиакомпании им были перебронированы авиабилеты на более поздние даты или другие авиалинии.

44 казахстанцев были доставлены в Посольство, их обеспечили связью с близкими, питанием, в последующем разместили в гостиницах.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты