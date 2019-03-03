Дипломаты помогут находящимся в Индии казахстанцам

Обострение отношений между Пакистаном и Индией затронуло граждан РК.

Коллектив Посольства Казахстана в Дели обратился к гражданам Казахстана с сообщением о том, что они оказывают помощь попавшим в беду соотечественникам, передает Zakon.kz.

Казахстанцы и другие пассажиры различных авиакомпаний, чьи рейсы были перенесены или отменены из-за обострения военно-политической ситуации между Индией и Пакистаном, попали в сложную ситуацию.

27 февраля было закрыто воздушное пространство Пакистана, что в свою очередь сказалось и на работе казахстанского авиаперевозчика - компании Air Astana.

65 казахстанских граждан не смогли вылететь на Родину в назначенные сроки. Усилиями Посольства РК в Индии совместно с представителями авиакомпании им были перебронированы авиабилеты на более поздние даты или другие авиалинии.

44 казахстанцев были доставлены в Посольство, их обеспечили связью с близкими, питанием, в последующем разместили в гостиницах.

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