Бублик выиграл "Челленджер" во Франции
В финале казахстанец играл против словака Гомбоша.
Фото : sports.kz4 марта 2019, 00:40
153-я ракетка мира, представитель Казахстана Александр Бублик, в финале соревнований в По одолел словака Норберта Гомбоша, занимающего 264-е место мирового рейтинга, — 5/7, 6/3, 6/3. Об этом пишет Sports.kz.
За 1 час 44 минуты матча Александр сделал 13 эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Норберт четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.
Титул принес Бублику €9,200 призовых и 90 очков рейтинга.
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