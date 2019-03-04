Приостановлена продажа билетов на "Евровидение"
Полиция начала расследование, назвав инцидент "уродливым и незаконным феноменом".
Фото : vesti.ru4 марта 2019, 01:34
Организаторы "Евровидения-2019" срочно приостановили продажу билетов на конкурс. Причина — подозрение в том, что 100 лучших билетов на сотни тысяч шекелей были "подпольно" распространены среди местного истеблишмента, в основном среди спортсменов и медиаперсон. Об этом сообщает телекомпания KAN — организатор конкурса, пишут "Вести".
Полиция начала расследование, назвав инцидент "уродливым и незаконным феноменом".
- Нельзя допустить, чтобы музыкальный праздник стал инструментом в руках преступников, — цитирует телеканал представителей правоохранительных органов.
Если выяснится, что билеты были проданы незаконным путем, их вернут в свободную продажу.
Конкурс "Евровидение" пройдет в этом году в Тель-Авиве 14—18 мая
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