В США более 10 человек погибли в результате торнадо

Среди погибших есть 8-летний ребенок.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама, сообщает РИА Новости.

На данный момент, по словам шерифа, неизвестны детали произошедшего. По словам свидетелей, среди погибших есть 8-летний ребенок.

Как сообщает телеканал, в результате торнадо более 10 тысяч человек остались без электричества.

На данный момент в штате сохраняется штормовое предупреждение.

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