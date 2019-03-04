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В США более 10 человек погибли в результате торнадо

Среди погибших есть 8-летний ребенок.

Фото : pixabay4 марта 2019, 07:06

По меньшей мере 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама, сообщает РИА Новости.

На данный момент, по словам шерифа, неизвестны детали произошедшего. По словам свидетелей, среди погибших есть 8-летний ребенок.

Как сообщает телеканал, в результате торнадо более 10 тысяч человек остались без электричества.

На данный момент в штате сохраняется штормовое предупреждение.


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