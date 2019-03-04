Байконур усовершенствуют после нештатной ситуации
Ранее аварийная комиссия "Роскосмоса" поручила оснастить видеокамерами места сборки блоков ракеты "Союз" на космодроме Байконур.
Место заправки ракет "Союз" на Байконуре после недавно произошедшего случая, когда в третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель из-за его недолива, оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.
"Все необходимые места оборудуют", - сказали агентству в госкорпорации "Роскосмос", отвечая на вопрос, будет ли оборудовано видеокамерами место заправки окислителем и горючим третьей ступени ракет "Союз".
Как ранее сообщалось, 21 февраля из-за преждевременно закончившегося окислителя в третьей ступени ракеты "Союз" разгонный блок "Фрегат" в связке с космическим аппаратом EgyptSat-A оказался на суборбитальной траектории полета. Перигей (ближайшая к Земле точка орбиты) оказался на 57 километров ниже номинального. Недолив окислителя был вызван ошибочной настройкой датчиков на космодроме Байконур, сообщил ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Благодаря собственным запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.
В настоящее время спутник EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия", проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне. Как рассказал РИА Новости еще один источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, никаких претензий к их работе нет.
Ранее аварийная комиссия "Роскосмоса" поручила оснастить видеокамерами места сборки блоков ракеты "Союз" на космодроме Байконур. Такое решение было принято после первой за 35 лет аварии с участием космонавтов. Из-за повреждения при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков ее первой ступени, блок вовремя не отделился, процарапав вторую ступень и привел к команде на аварийное отключение двигателей и прекращение полета. Космонавты так и не добрались до орбиты и аварийно приземлились в казахстанской степи.
Помимо того, "Роскосмос" ввел видеонаблюдение на российском сегменте Международной космической станции после того, как в пилотируемом корабле "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла. Причины его появления до сих пор не установлены.
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