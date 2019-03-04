Распечатать мясо на биопринтере планируют на МКС

Первый биопринтер был отправлен на МКС 10 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10"

Компания-создатель космического биопринтера 3D Bioprinting Solutions может отправить клетки говядины или рыбы на Международную космическую станцию для экспериментов по печати из них полноценного мяса уже в августе 2019 года, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании Юсеф Хесуани.

Ранее сообщалось, что 22 августа к МКС стартует корабль "Союз МС-14". Пилотируемый корабль впервые полетит на новой модификации ракеты "Союз-2.1а". Для того чтобы безопасно отработать взаимодействие корабля с ракетой, его отправят без экипажа.

- Хотим отправить мышечные клетки, посмотрим, как они поведут себя в подготовительных наземных экспериментах. Вполне возможно, они уже будут готовы к запуску, - сказал Хесуани.

По его словам, компания сейчас работает с тремя американскими и одним израильским стартапами, занимающимися разработкой технологий получения большого количества живых клеток. Два из них работают с клетками говядины, один – с клетками голубого тунца и один - с клетками лосося.

3D Bioprinting Solutions сейчас принимает от партнеров образцы клеток для испытаний. Тесты должны показать, какие из них подходят для работы в биопринтере, который уже находится на МКС. Отобранные образцы будут упакованы в специальные кюветы и отправятся на орбиту. В ходе эксперимента с биопринтером на станции из клеток должны будут получиться мышечные структуры.

Кроме того, как уточнил Хесуани, на августовском "Союзе" на станцию отправятся синтетические материалы на основе керамики, которые можно использовать для регенерации костных тканей.

Первый биопринтер был отправлен на МКС 10 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". Однако доставить его на станцию не удалось из-за аварии ракеты-носителя. 3 декабря 2018 года на "Союзе МС-11" на МКС прибыл биопринтер-дублер, которые использовали для наземной отработки и тренировок космонавтов. На нем российский космонавт Олег Кононенко поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Полученные образцы доставили на Землю. Сейчас их изучают специалисты 3D Bioprinting Solutions.

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