Названы уступки США и Китая для прекращения торговой войны

Соглашение начало обретать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне.

США и Китай находятся на финальном этапе переговоров по прекращению торговой войны, передает Lenta.ru.

Утверждается, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По словам источников Wall Street Journal, соглашение начало обретать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне. В настоящий момент препятствия остаются, и обе стороны могут столкнуться с сопротивлением дома из-за "слишком благоприятных условий для другой стороны".

2 марта президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Одновременно с этим он отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров.

Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейских. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны были провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.

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