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Штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область

Спасатели просят население соблюдать правила безопасности, и не совершать выездов за пределы населенных пунктов.

Фото : pixabay4 марта 2019, 08:16

Караганда почти полностью превратилась в каток, сообщает передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

После оттепели на регион обрушился штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за гололеда периодически закрывают движение по междугородним трассам. Удержаться на асфальте не просто. В кювет даже ушел автобус, пишут пользователи социальных сетей. Ветер рвет провода и рекламные щиты.

Спасатели просят население соблюдать правила безопасности, и не совершать выездов за пределы населенных пунктов.


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