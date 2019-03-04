Штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область
Спасатели просят население соблюдать правила безопасности, и не совершать выездов за пределы населенных пунктов.
Фото : pixabay4 марта 2019, 08:16
Караганда почти полностью превратилась в каток, сообщает передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
После оттепели на регион обрушился штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за гололеда периодически закрывают движение по междугородним трассам. Удержаться на асфальте не просто. В кювет даже ушел автобус, пишут пользователи социальных сетей. Ветер рвет провода и рекламные щиты.
Спасатели просят население соблюдать правила безопасности, и не совершать выездов за пределы населенных пунктов.
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