Мэр украинского города пришел на митинг против самого себя

Олег Омельчук стоял с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Мэр города Олевска Житомирской области Украины Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя, передает Life.

Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) 2 марта 2019 г.

- Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр - тролль 80-го уровня, - написал журналист Тарас Олейник в Twitter.

На фото видно, что Омельчук стоит с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Подписчики Олейника предположили, что митинг был проплаченный, а участвовали в нём жители других городов, которые и не смогли узнать Омельчука. Некоторые также поинтересовались, получил ли свои 100 гривен сам мэр.

В отношении Омельчука возбуждено несколько уголовных дел за растрату бюджетных средств и земельные хищения.

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