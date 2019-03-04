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Мэр украинского города пришел на митинг против самого себя

Олег Омельчук стоял с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Фото : Twitter4 марта 2019, 08:32

Мэр города Олевска Житомирской области Украины Олег Омельчук пришел на митинг против самого себя, передает Life.

- Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр - тролль 80-го уровня, - написал журналист Тарас Олейник в Twitter.

На фото видно, что Омельчук стоит с демонстрантами в первом ряду и даже держит плакат с надписью "Мэр с приспешниками ущемляет права общества".

Подписчики Олейника предположили, что митинг был проплаченный, а участвовали в нём жители других городов, которые и не смогли узнать Омельчука. Некоторые также поинтересовались, получил ли свои 100 гривен сам мэр.

В отношении Омельчука возбуждено несколько уголовных дел за растрату бюджетных средств и земельные хищения.


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