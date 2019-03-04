"Украл у меня медаль". Канадский лыжник обвинил Полторанина

Также он раскритиковал современные антидопинговые системы.

Чемпион мира 2017 года в марафоне, канадский лыжник Алекс Харви прокомментировал допинг-рейд в Зеефельде, в ходе которого были задержаны несколько спортсменов и раскрыта мошенническая схема, передает Vesti.kz.

В частности, в приеме кровяного допинга признались австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также казахстанец Алексей Полторанин.

- Он украл у меня медаль и, вероятно, мог бы украсть еще больше, - сказал Харви о Полторанине. - Трагично, что принимавшие допинг лыжники украли у нас медали. Но я всегда верил, что в нашем спорте можно победить мошенников. Это не велоспорт, где ноги определяют почти все. Здесь лыжи, технологии - все это намного больше, чем просто "физика". Но все это действительно трагично. Мне противно, меня тошнит от всего этого. Это абсолютно нереально, позор для спорта. Еще меня беспокоит, что их взяла полиция, а не FIS или WADA. Значит, они не так уж хорошо делают свою работу, - добавил канадец.

Под украденной медалью Харви, скорее всего, подразумевает командный спринт на ЧМ-2013 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Тогда, Полторанин взял бронзовую медаль в паре с Николаем Чеботько, тогда как канадцы Харви и Кершоу финишировали четвертыми.

Добавим, что 2 марта Национальная федерация лыжных гонок Казахстана выступила с заявлением по ситуации с Полтораниным. В нем говорилось, что в их адрес со стороны Международной лыжной федерации поступило официальное уведомление о временном отстранении казахстанца в связи с расследованием громкого дела о нарушении антидопинговых правил.

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