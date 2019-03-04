Восьмерых находящихся в розыске задержали в Астане

Выявлено около 4400 административных правонарушений.

За три дня ОПМ "Правопорядок" сотрудниками полиции раскрыто около 60 уголовных правонарушений, задержано восемь преступников, находящихся в розыске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Кроме этого, свыше десяти лиц задержаны за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, проверено около 900 лиц, состоящих на профилактическом учете, проверено около 2500 владельцев гражданского оружия на предмет организации хранения, учета и технического состояния оружия и патронов, находящихся у физических лиц.

Вместе с тем, в период ОПМ выявлено около 4400 административных правонарушений. Из них свыше 1900 нарушений за превышение водителями ТС установленной скорости движения, свыше 800 фактов нарушения иностранными гражаданами миграционного законодательства РК, 530 фактов распития спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде, свыше 40 фактов нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции, пять фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, более 20 фактов управления водителями ТС в состоянии алкогольного опьянения, около 20 фактов выезда водителями ТС на встречную полосу движения и т.д.

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